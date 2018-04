FMI diz que problema urgente a resolver é o dos bancos

O diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, disse hoje que "o problema a resolver com urgência é o do setor bancário", após a conclusão da reunião dos ministros de Economia do Grupo dos Sete (G7, os países mais desenvolvidos), realizada em Roma. Sobre a possibilidade de criar um "bad bank" (banco para comprar os ativos "podres" não líquidos de muitas entidades) impulsionada pelo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que "essa é a solução mais simples entre as diversas soluções técnicas". "É necessário iniciar um sistema financeiro que funcione, certamente não para salvar os acionistas (...), mas porque a economia moderna precisa de um sistema financeiro que funcione". Strauss-Khan acrescentou que "é preciso limpar os balanços dos bancos" e, quanto aos que não são viáveis, "temos que ser capazes de comprá-los ou fechá-los". O secretário do Tesouro americano, Timothy Geithner, afirmou que os EUA estão dispostos a "colaborar com nossos colegas do G7 e do G20 para construir, em consenso, reformas adaptadas aos problemas surgidos pela crise". Europa Para o presidente do Banco Central Europeu (BCE), Jean-Claude Trichet, o primeiro trimestre deste ano "continuará sendo negativo para o crescimento da eurozona". O presidente do BCE afirmou que já está tomando "medidas não convencionais em política monetária", mas garantiu que não tomou "nenhuma decisão ainda" a respeito. Os ministros da Economia do G7 estão de acordo em reformar o FMI, segundo o comunicado final da reunião de hoje realizada em Roma. "Estamos de acordo em que um FMI reformado, reforçado com recursos adicionais, é crucial para responder com eficácia e flexibilidade à crise atual", afirmou. Os ministros de Economia dos países do G7, que iniciaram ontem à noite as reuniões, com um jantar de trabalho, fecharam hoje as jornadas de trabalho com um documento final. O documento acrescenta que "a forte recessão já se traduziu em uma significativa perda de postos de trabalho e durará todo 2009".