FMI dobrará créditos para o Uruguai Preocupado com o contágio da crise argentina no vizinho Uruguai, o Fundo Monetário Internacional (FMI) deve aumentar substancialmente seu apoio ao governo de Montevidéu, podendo mesmo dobrar o empréstimo de US$ 743 milhões que concedeu ao país dois meses atrás, disseram à Agência Estado fontes da instituição. O diretor-gerente do FMI, Horst Koehler, afirmou nesta terça, no início da noite, que está "disposto a propor um aumento significativo" do apoio financeiro ao Uruguai. "A determinação das autoridades e as ações já tomadas para lidar com a situação merecem o apoio da comunidade internacional", afirmou Koehler, depois de ouvir relato que um de seus vices, Eduardo Aninat, fez à diretoria-executiva do Fundo sobre consultas que manteve com as autoridades, em Montevidéu, durante o fim de semana. Uma missão do FMI chegará ao país nos próximos dias para negociar, de forma acelerada, um aumento da linha de crédito "stand by" que o país já vem usando. Sem mencionar diretamente a Argentina, mas com o país certamente em mente, Koehler contrastou implicitamente a atitude das autoridades e dos políticos uruguaios diante das dificuldades com as de seus colegas de Buenos Aires. "Estou particularmente impressionado com a determinação demonstrada pelo presidente Battle e o Congresso de tomar essa oportunidade para fortalecer o dinamismo da economia uruguaia", afirmou o dirigente do Fundo. Ele informou que, nas conversas com Aninat, o governo do Uruguai pediu um aumento do crédito stand-by "no contexto dos passos que está tomando para proteger o sistema bancário do país do contágio". "Em resposta a esse pedido e ao compromisso que as autoridades demonstraram com as reformas, uma missão do Fundo viajará ao Uruguai em breve para negociar um fortalecimento e o aumento do programa", afirmou Koehler. Presumindo que as negociações serão concluídas com sucesso, o diretor-gerente do FMI disse que recomendará (o novo empréstimo) à diretoria-executiva (da instituição), para aprovação em meados de junho - ou cerca, num tempo recorde de apenas três semanas. O Banco Mundial e o Banco Interamericano devem anunciar um aumento de seus aportes financeiros ao Uruguai nos próximos dias.