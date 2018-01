FMI e Argentina devem ceder para fechar acordo, diz Bird O Fundo Monetário Internacional (FMI) e a Argentina deveriam, ambos, ceder em alguns pontos e concluir um acordo econômico, disse o economista-chefe do Banco Mundial (Bird) Guillermo Perry. "Nós vemos avanços significativos nas discussões e não existe nenhuma razão para não haver acordo", disse Perry durante o lançamento do relatório anual Perspectivas Econômicas Globais. "Deve haver um empurrão de ambos os lados para chegarem lá", afirmou. As negociações entre FMI e Argentina com relação a um acordo financeiro que permitiria a rolagem da dívida do país estão paradas. Em novembro, a Argentina deixou de fazer um pagamento de US$ 800 milhões ao Banco Mundial, alegando que, sem um acordo com o FMI, o governo não poderia usar o dinheiro das reservas internacioanis para fazer pagamentos às instituições multilaterais. Se a Argentina não fizer esse pagamento até sexta-feira, quando completa 60 dias de atraso, o Banco Mundial terá de congelar a liberação das próximas parcelas de recursos destinados a programas sociais. Richard Newfarmer, conselheiro econômico do Banco Mundial, disse que um acordo com o FMI é crucial para o desempenho econômico da Argentina para os próximos anos. "Um acordo abriria as portas para a normalização nas relações da Argentina com o mercado de capital", disse Newfarmer. "Sem o acordo, os próximos anos serão muito obscuros."