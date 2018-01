FMI e Bird querem reajuste de tarifas na Argentina O FMI e o Banco Mundial vão enviar uma missão conjunta à Argentina na próxima semana, para discutir um plano para aumentar os preços de serviços públicos, disse um porta-voz do Fundo. "A questão dos preços de serviços públicos é uma questão que nós estamos trabalhando", disse o diretor de relações externas do FMI, Thomas Dawson. Na semana passada, o FMI concordou em rolar a dívida da Argentina com vencimento previsto para os próximos sete meses, depois de um ano de difíceis negociações com Buenos Aires. "É o melhor que nós podemos fazer neste momento", disse Dawson. O governo argentino disse que elevaria as tarifas dos serviços públicos em 10%, como parte do acordo com o FMI. Contudo, inicialmente, o Fundo defendia a necessidade de um aumento de 30% para impedir a falência das companhias - a maioria de capital estangeiro -, uma vez que a inflação argentina subiu 40% durante os primeiros nove meses de 2002. O FMI e a Argentina permanecerão em estreito contato nos próximos meses, disse Dawson. "Nós estamos ansiosos para ver o que pode ser feito no período até as eleições", acrescentou.