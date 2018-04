FMI e eleições determinaram manutenção dos juros A decisão unânime do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) de manter em 18% ao ano a taxa de juros, com tendência de baixa, foi tomada com base na conclusão do acordo com o FMI e a "concordância" dos principais candidatos à Presidência com os pontos fundamentais acertados com o Fundo. De acordo com a ata da reunião do Comitê realizada na semana passada, e divulgada hoje pelo BC, outros três elementos foram considerados para a manutenção da taxa Selic: a diminuição dos deságios dos títulos públicos; a mudança nas regras dos fundos que propiciarão um ambiente que permitirá uma reversão das expectativas negativas do mercado financeiro em relação ao futuro do País; e a melhora nas condições de liquidez nas linhas de crédito internacionais para o Brasil. De acordo com a análise feita do Copom, apesar de a inflação projetada para 2003 estar abaixo da meta estipulada, houve um aumento das incertezas em relação ao "cenário básico" utilizado pelo BC. "O aumento da percepção de risco, tanto em relação ao Brasil quanto aos países industrializados, tem trazido maior volatilidade para os mercados financeiros e dificultado o influxo de capital externo", destaca a ata. Esse aumento de incerteza em relação ao futuro do País acabou influenciando negativamente os preços de ativos em moeda estrangeira e local. Entretanto, os diretores do BC avaliaram que alguns elementos podem criar um ambiente mais adequado para que essas expectativas negativas sejam revistas, o que justificou a manutenção dos juros. Os diretores do Banco Central reavaliaram mais uma vez a projeções para os preços da gasolina, do preço do gás de cozinha e das tarifas de energia elétrica. De acordo com a ata, a expectativa agora é de que o preço da gasolina recue 0,8% este ano. Em julho, a estimativa do Copom era de uma redução de 2%. Com relação ao gás de cozinha, o Comitê projetou um aumento de 25% para este ano. A estimativa é menor do que os 42% projetados na reunião de julho. "Essa mudança deve-se, em parte, à redução de 12% no preço do GLP na refinaria em agosto", afirmam os diretores na ata. Para os preços das tarifas de energia elétrica, a estimativa do Copom é de que elas sofrerão um reajuste de 20,1% este ano e de 20,7% em 2003. Na reunião de julho, a projeção do BC era de um reajuste de 19,2%. O grande salto ocorreu em relação à projeção para 2003, já que na reunião do mês passado a estimativa do BC era de um reajuste de apenas 14,4% para esses preços. Essa subida decorre da desvalorização do real. Para o conjunto de preços administrados por contrato e monitorados, o Copom projetou um reajuste de 8,8% este ano e de 7,6% para 2003. A projeção para 2002 desse conjunto de preços manteve-se praticamente inalterada (variação de -0,1 ponto porcentual), mas a de 2003 sofreu uma elevação de 1 ponto porcentual, que foi explicada pelos diretores do BC pelo aumento na projeção para o reajuste das tarifas elétricas no próximo ano. Inflação Pela segunda vez consecutiva o Copom admitiu que a inflação este ano deverá estourar o teto da meta estipulada pelo governo. De acordo com a ata da reunião, os exercícios feitos pelos diretores do BC indicam que a inflação em 2002 ficará acima de 6%, caso a taxa de juros seja mantida em 18% ao ano e a taxa de câmbio permaneça no mesmo patamar da véspera da reunião do Comitê (ptax de R$ 3,09 no dia 20 de agosto). Na reunião de julho, os exercícios feitos pelo Copom já indicavam que a inflação este ano ficaria acima de 5,5%, teto da meta definida. Para 2003, entretanto, os diretores do BC ressaltam que a manutenção das duas premissas utilizadas para calcular a inflação de 2002 indicam que o IPCA registrará no próximo ano uma variação inferior à meta de 4% fixada pelo governo. Para este ano, a meta de inflação definida pelo governo é de 3,5%, com margem de variação de dois pontos porcentuais, para cima ou para baixo. Para 2003, a meta é de 4% com margem de variação de 2,5 pontos porcentuais também para cima ou para baixo. Ainda de acordo com as análises feitas pelo Copom, o aumento da inflação medida pelo ICPA em julho ocorreu, basicamente, em função do comportamento dos preços administrados ou monitorados, que subiram 2,52%, e dos preços livres, que tiveram variação de 0,59%. A expectativa dos diretores do BC, entretanto, é de uma pressão bem menor dos preços administrados na inflação dos meses de agosto e setembro. Um dos motivos dessa "pressão menor" é a redução de 9,9% prevista para o preço do gás de cozinha. Pelo lado dos preços livres, a forte variação registrada em julho ocorreu, segundo os diretores do BC, em função da forte desvalorização do câmbio. "As maiores variações dos preços livres e administrados ocorridas em julho já eram previstas e, por isso, não geraram revisões para cima da projeção para a inflação em 2002", destacam os diretores do BC na ata. "Contudo, houve um aumento na projeção da inflação para 2002 e 2003 em função da depreciação cambial ocorrida desde a reunião de julho do Copom. Para 2002 espera-se uma inflação acima de 6% e, para 2003, a inflação projetada encontra-se abaixo da meta de 4%", destacam os diretores. Para o Copom, a menor previsão da inflação em 2003, comparativamente à de 2002, justifica-se por uma série de fatores. "Em primeiro lugar, a existência de capacidade ociosa na economia tende a reduzir a inflação dos preços dos bens não comercializáveis", explicam os diretores na ata. Em segundo lugar, a projeção feita pelo BC para o reajuste dos preços administrados em 2003 é menor do que a de 2002. Por último, o BC em seu chamado cenário básico pressupõe a manutenção da taxa de câmbio em 2003 no nível vigente ao da véspera da ata do Copom - cerca de R$ 3,09 por dólar, o que evitaria assim maiores depreciações do real. "Além disso, avalia-se que o maior impacto da depreciação cambial recente sobre a inflação deve ocorrer ainda em 2002", avaliam os diretores. "Em virtude da magnitude da depreciação e do nível atual da taxa de câmbio, a existência de capacidade ociosa na economia pode não ser suficiente para amortecer o repasse da variação cambial para os preços neste ano", explicam os diretores. É com base nessa análise, que o Copom concluiu que "até o momento" não há sinais de um "represamento significativo" do repasse cambial aos preços que possa vir a ser efetuado em 2003. Perda de dinamismo Os diretores do Banco Central avaliaram também que a atividade econômica no País continua mostrando "perda de dinamismo". De acordo com a ata da reunião, divulgada há pouco, a redução no ritmo de atividade está diretamente ligada à volatilidade recente dos mercados financeiros e de seus impacto sobre a "demanda agregada". De acordo com alguns dados analisados pelo Comitê, percebe-se que de maio para junho a indústria, por exemplo, não mostrou sinais de recuperação. Entretanto, alguns outros fatores têm, na opinião dos diretores do BC, contribuído para "amortecer" essa desaceleração do nível de atividade. Um desses fatores é a produção agrícola deste ano, que de acordo com a estimativa do BC deverá superar a registrada em 2001. O segundo "amortecedor" é a melhora do desempenho do setor comercial do País. "O faturamento real do comércio varejista em São Paulo elevou-se aproximadamente 3,5% em julho, predominantemente nos bens de consumo não-duráveis", destacam os diretores do BC. Liquidez Apesar do forte ajuste que vem ocorrendo nas contas externas, os diretores do Banco Central (BC) admitem que ele ainda não foi suficiente para neutralizar o enxugamento da liquidez internacional que ocorreu recentemente. Na ata da reunião da semana passada do Comitê de Política Monetária (Copom), os diretores do BC destacaram as "melhoras substanciais" registradas na conta corrente do balanço de pagamentos brasileiro nos últimos 12 meses. Entre os destaques, estão os bons resultados da balança comercial - com um superávit acumulado em 12 meses até julho de US$ 6,4 bilhões - e a redução significativa do déficit em transações correntes. "Entretanto, o ajuste que vem ocorrendo nas transações correntes não foi suficiente para neutralizar o enxugamento da liquidez internacional que ocorreu recentemente, atingindo inclusive o financiamento do comércio exterior no País", ressalvam os diretores do BC. "A retração do financiamento externo se reflete na pressão cambial intensificada no mês de julho", complementam.