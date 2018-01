FMI e IBGE fazem reunião "informal" Técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) estão reunidos em caráter "informal" com os economistas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Segundo informações da assessoria do instituto, estão presentes na reunião, que começou às 11 horas, sete economistas do FMI. Os representantes do IBGE, Sílvio Sales, chefe do Departamento de Indústria; Roberto Olinto, chefe do Departamento de Contas Nacionais; e Cimar Azeredo, representando a Coordenação de Emprego, apresentam os dados se seus respectivos setores aos representantes do FMI. A reunião não tem hora prevista para terminar.