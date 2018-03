FMI eleva previsão de crescimento dos EUA em 2010

Em seu relatório Perspectivas Econômicas Mundiais, o FMI disse que agora prevê um crescimento do país de 1,5 por cento em 2010, acima da projeção anterior, feita em julho, de alta de 0,8 por cento.

O prognóstico de 2009 também foi revisto, para baixo, para retração de 2,7 por cento ante cenário anterior de queda de 2,6 por cento.

O FMI disse que as intervenções "sem precedentes" do governo norte-americano e do Federal Reserve para ajudar a estabilizar os gastos do consumidores e os mercados imobiliário e financeiro ajudaram a restaurar o crescimento no segundo semestre deste ano.

"A forte resposta das políticas e a rápida recuperação dos países emergentes podem levar a um círculo virtuoso de confiança em alta, melhores condições financeiras e forte demanda agregada", disse o FMI.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A força e a sustentabilidade da recuperação dependerão, segundo o FMI, de três fatores:

- contínua estabilização da economia e do sistema financeiro;

- acertar o momento de retirar o estímulo para o sistema financeiro e desenvolver uma estratégia para diminuir o balanço do Fed;

- administrar os desequilíbrios de longo prazo nos balanços públicos, financeiro e dos consumidores.