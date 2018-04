FMI eleva previsão de crescimento dos EUA para 2,3% em 2002 O FMI elevou sua estimativa de crescimento da economia norte-americana, prevendo expansão de 2,3% em 2002, 1,6 ponto percentual acima da projeção anterior. Para 2003, o FMI acredita em crescimento de 3,4% no PIB norte-americano. "Nos meses recentes, foram registrados sinais crescentes de que a desaceleração global chegou ao ponto máximo, mais claramente nos EUA e, em menor extensão, na Europa e em alguns países da Ásia", afirmou o fundo. Indicadores antecedentes passaram a subir, a confiança dos consumidores e das empresas fortaleceu-se e a produção industrial, incluindo o setor de tecnologia, está recuperando-se", observou o fundo no relatório World Economic Outlook. Países com relações próximas aos EUA, como o México, devem beneficiar-se da demanda maior nos EUA, disse o FMI. No entanto, o fundo alertou novamente para o elevado déficit em conta corrente dos EUA, a baixa taxa de poupança pessoal e a sobrevalorização do dólar, fatores que podem levar à mudanças violentas nos mercados financeiros. Além disso, o elevado nível das dívidas das empresas e dos cidadãos nos EUA e em vários outros países podem, eventualmente, frear os gastos e os investimentos, observou o FMI. Japão A economia do Japão deve registrar contração de 1% em 2002 e recuperar-se levemente em 2003, mas somente uma atitude do governo para limpar os créditos podres do sistema bancário permitirá crescimento duradouro. No relatório World Economic Outlook, divulgado hoje, o FMI disse que o BC do Japão poderá ter de flexibilizar ainda mais sua política monetária, acrescentando que um iene mais fraco seria aceitável em conseqüência de adoção de tal política. O PIB deve registrar expansão de 0,8% em 2003, influenciado por uma recuperação na demanda global. O Japão pode eventualmente ser beneficiado ainda esse ano, caso a demanda por bens de tecnologia de informação cresça mais do que o esperado. Mas "os riscos de queda predominam, diante do ambiente doméstico", acrescentou o fundo.