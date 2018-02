FMI eleva previsão de expansão global mas mantém sobre Brasil O Fundo Monetário Internacional (FMI) revisou para cima nesta quarta-feira as projeções de expansão da economia global. A instituição citou a aceleração do crescimento de China, Índia e Rússia, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos parecem ganhar força. O FMI revisou a previsão de crescimento global para 5,2 por cento em 2007 e 2008, acima da projeção de 4,9 por cento feita em abril para os dois anos. O fundo manteve a previsão de crescimento para o Brasil em 4,4 por cento este ano e de 4,2 por cento em 2008. Em uma atualização das previsões divulgadas em abril, o FMI disse que a deterioração do mercado de crédito causada pela inadimplência nas hipotecas de alto risco nos EUA representa um risco para os mercados financeiros mas, até aqui, o dano parece "que provavelmente ficará contido em grande medida". A projeção de crescimento da China foi revisada para cima, de 10 por cento para 11,2 por cento, em meio à forte alta das exportações e do investimento, que está sendo acompanhada pelo aumento do consumo doméstico, disse o vice-diretor do departamento de pesquisa do FMI Charles Collyns. Juntas, China, Rússia e Índia contribuem com mais da metade da projeção de 5,2 por cento de crescimento global neste ano, acrescentou Collyns. O FMI alertou, porém, para o risco de que as pressões inflacionárias estejam aumentando globalmente --principalmente devido à alta dos preços de energia e commodities, e da pressão no mercado de trabalho. Os bancos centrais agora parecem mais dispostos a apertar a política monetária do que estavam em abril. O FMI também disse que os riscos nos mercados financeiros globais aumentaram devido à volatilidade no segmento de crédito, que foi disparada pela inadimplência no setor imobiliário de alto risco norte-americano.