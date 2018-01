FMI elogia Brasil mas diz que há longa estrada pela frente O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Kenneth Rogoff, disse hoje que cabe ao Brasil decidir se quer renovar o programa de ajuda financeira com o organismo multilateral. ?Eu realmente acho que essa é uma questão para o Brasil decidir o que vai fazer?, disse Roggoff sobre os temas abordados pelo documento "Perspectiva da Economia Mundial", divulgado hoje em Dubai. O economista teceu vários elogios ao atual gerenciamento da economia brasileira mas salientou que o País ainda precisa avançar muito para reduzir a sua vulnerabilidade de uma forma consistente. "A performance do Brasil desde as eleições tem sido exemplar", disse. "Há um notável gerenciamento da política do Banco Central e o presidente Lula tomou uma série de passos inteligentes para tentar obter reformas sólidas e profundas e assim melhorar as finanças."