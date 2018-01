FMI elogia economia do Brasil e vê crescimento sustentável A diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou o Brasil por sua política e desempenho econômico, dizendo que o Banco Central tem espaço para um afrouxamento adicional firme da política monetária. Após uma revisão de monitoramento de rotina, os diretores do FMI disseram que o Brasil está bem posicionado para "a continuidade de um desempenho econômico favorável", uma vez que a economia desacelerou para um ritmo de crescimento mais sustentável este ano. "A combinação de um elevado superávit do setor primário, metas de inflação e um regime cambial flexível se mostraram altamente bem sucedidas em reduzir as vulnerabilidades e manter a confiança do mercado financeiro elevada, apesar das condições de incerteza política", disse o FMI. No início da semana, o FMI aplaudiu a decisão do Brasil de antecipar a quitação da dívida de aproximadamente US$ 15,5 bilhões com o Fundo. As informações são da Dow Jones.