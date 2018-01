FMI elogia "extraordinária performance comercial" do Brasil O chefe da missão do FMI que se encontra em Brasília para fazer a revisão das metas do acordo renovado pelo governo Lula no ano passado, Charles Collins, elogiou hoje a "extraordinária performance comercial" do Brasil após se reunir por 1h40 com o ministro do Desenvolvimento, Luiz Fernando Furlan. Collins disse que também ouviu do ministro os planos o do governo brasileiro para impulsionar o comércio exterior, os investimentos, a área tecnológica e a modernização da economia. "Foi muito bom ouvir do ministro os planos para essas áreas", afirmou. "Mas eu não estou surpreso, de forma nenhuma, porque o governo brasileiro decidiu mover-se nestas direções". Questionado sobre o fracasso das negociações para criação da Área de Livre Comércio das américas (Alca), Collins respondeu apenas que confia em progressos nessas discussões.