FMI elogia política de juros do Banco Central do Brasil Após se reunir nesta quinta-feira com o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, o diretor-adjunto do departamento de hemisfério ocidental do FMI, Charles Collyns, disse que o BC está conduzindo a política monetária ?de forma sensata?. Collyns, que esteve no BC acompanhado de Phillip Gerson, chefe da missão que está fazendo a primeira revisão do acordo de US$ 14 bilhões assinado com o Brasil no ano passado, não quis entrar em detalhes sobre a política de juros e nem sobre a inflação. Charles Collyns também esteve hoje no Ministério da Fazenda para um encontro com técnicos da Secretaria do Tesouro. Ele disse que o projeto que regulamenta a criação das parceiras Público-Privadas (PPP) foi tema da reunião e afirmou que o projeto é "muito bom".