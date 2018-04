FMI elogia retomada da rodada de Doha e pede compromisso A retomada da rodada de Doha foi elogiada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), mas é preciso que a Organização Mundial do Comércio (OMC) e os países que têm papel central na negociação comprometam-se em garantir um encerramento bem-sucedido e sem mais demoras, recomendou o presidente do Comitê Monetário e Financeiro Internacional (IMFC) do Fundo, Gordon Brown, em entrevista durante o encontro de Primavera, em Washington. No comunicado divulgado neste sábado, 14, o órgão político de representação dos membros do Fundo exortou os membros da OMC que trabalhem em conjunto "com renovado comprometimento para alcançar com urgência um resultado ambicioso". "Nosso comunicado usa a palavra ´urgência´ porque acreditamos que liderança e coragem para se alcançar uma solução é o necessário agora", disse Brown. Os ministros da Fazenda dos 184 países que compõem o Fundo reiteraram o alerta de que o fracasso de Doha pode elevar o protecionismo. Se isto ocorrer, "a política comercial no globo irá se tornar a principal preocupação de médio prazo", advertiu o comitê. "Todos os membros vão se beneficiar de um resultado da rodada de Doha que promova crescimento e estimule o desenvolvimento econômico, reduzindo as barreiras comerciais e fortalecendo o sistema de comércio multilateral", acrescenta. No comunicado, o comitê considerou crítico garantir que os benefícios da globalização sejam amplamente compartilhados com objetivo de contribuir com a redução da pobreza e das disparidades de renda. FMI em crise O FMI reconhece que precisa ter renda mais previsível e estável. Para garantir uma base orçamentária sustentável do próprio Fundo, admite o Comitê Monetário e Financeiro Internacional, será necessário incluir "reduções reais de gastos". "Garantir uma posição orçamentária sustentável para dar suporte à implementação da estratégia de médio prazo também requer ação no lado dos gastos", escreveu o comitê no comunicado divulgado após a reunião entre os países membros. De acordo com o IMFC, os economistas do Fundo estão desenvolvendo um novo modelo destinado a ampliar a base de renda do organismo com características capazes de reunir apoio amplo dos membros. O diretor-gerente do FMI, Rodrigo de Rato, reconheceu que este "é o momento de preparar um parecer sobre o uso mais eficiente dos ativos e recursos do FMI", documento que deve fazer parte do pacote para ampliar a renda do Fundo. Se a decisão for para venda de parte dos ativos em ouro, "será feito de forma comedida. Uma quantia limitada, cerca de um oitavo das nossas reservas em ouro", afirmou Rato. Segundo o diretor-gerente, o uso do ouro será feito em acordo com os bancos centrais. Cotas Embora o comitê político de representação dos membros do Fundo não tenha implementado mudanças na nova fórmula de cálculo das cotas dos países, Gordon Brown reitera que o Fundo tem "prioridade" em avançar com a reforma de cotas em outubro, quando o FMI realizará o encontro anual. A nova fórmula, reitera o FMI sobre a decisão tomada no encontro de Cingapura, em 2006, irá refletir maior proporção de economias mais dinâmicas, "muitas delas economias emergentes" e será "mais simples e transparente". O Comitê Monetário Financeiro Internacional pede prioridade ao Comitê Executivo do Fundo na reforma da decisão de 1997 sobre a supervisão das políticas cambiais. "Nós enfatizamos a necessidade de melhorar a qualidade da supervisão, particularmente com respeito à imparcialidade e justiça", afirmou Brown. O presidente do IMFC concorda com a demanda de países em desenvolvimento que a revisão da supervisão das políticas cambiais não pode introduzir novas obrigações aos países membros. Desde abril de 2006, o Fundo reconhece a necessidade de fazer reformas para se ajustar aos desequilíbrios globais. Para as economias avançadas, diz o comitê, a política monetária precisa permanecer comprometida com a manutenção da estabilidade de preços. Diante da evolução fiscal destes países e do momento de boa perspectiva do crescimento global, este é "um bom momento para maior avanço na consolidação fiscal". Para os mercados emergentes e economias em desenvolvimento, o IMFC recomenda a consolidação do crescimento econômico, para promover crescimento sustentado e também elevar a resistência destas regiões às turbulências nos mercados financeiros. O comunicado do IMFC enumera que é necessário o fortalecimento orçamentário na região, melhora do gerenciamento de dívida, fortalecimento da credibilidade das políticas monetária e fiscal e garantir a sustentabilidade das posições externas nos países emergentes e em desenvolvimento. O FMI reiterou a necessidade de dar continuidade às consultas multilaterais, iniciadas entre China, zona do euro, Japão, Arábia Saudita e EUA. O objetivo das consultas é a discussão de políticas e possíveis soluções para lidar com os desequilíbrios globais, ao mesmo tempo em que é mantido um crescimento robusto da economia global. Soluções de reequilíbrio de demanda, acredita o Fundo, deve ser responsabilidade compartilhada.