FMI empresta US$ 16 bilhões para a Turquia A diretoria executiva do FMI aprovou um empréstimo de US$ 16 bilhões para a Turquia, para os próximos três anos, para reforçar a combalida economia do país. O Fundo informou que US$ 9 bilhões do total do empréstimo estarão disponíveis imediatamente. A diretoria do FMI aprovou o empréstimo "para dar suporte ao programa econômico do governo para 2002-04", disse o porta-voz da instituição, sem dar mais detalhes.