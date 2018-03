FMI está otimista com economia brasileira O Fundo Monetário Internacional (FMI) está confiante de que o governo poderá adotar uma política social e, ao mesmo tempo, atingir a meta de 4,25% no superávit primário. A avaliação é do diretor do FMI, Horst Koehler, que está em Genebra para reuniões na Organização Mundial do Comércio (OMC). "A agenda de Lula, de ter crescimento com igualdade social, é alcançável se houver um clima que dê aos investidores um sentimento de que podem ir lá fazer negócios", afirmou Koehler, que lembra que investimentos ajudarão a criar empregos. Sobre a eventual tradução da euforia no mercado financeiro para a economia real, Koehler garante: "Os brasileiros precisam ter confiança e estou seguro que essa confiança vai ser recompensada em mais empregos". Koehler ainda afirmou que "sempre é um problema o fato de que pessoas ficam corretamente impacientes. Muita gente pobre somente quer ter mais o que comer, mais empregos, ter uma casa. Há uma tensão entre as expectativas e em que velocidade a situação irá visivelmente contribuir para o nível de vida da população".