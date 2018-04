FMI estende prazo de vencimento da dívida argentina O FMI concedeu prazo de um ano para que a Argentina pague US$ 130 milhões em obrigações com o Fundo que vencem no próximo dia 22, informou o Ministério da Economia. "Possuímos outras obrigações com o FMI e trabalhamos para ver como faremos os pagamentos", disse um porta-voz do Ministério. No final de 2001, a dívida da Argentina com organismos multilaterais, incluindo o FMI, somava US$ 32,19 bilhões. As dívidas com o Clube de Paris e governos estrangeiros totalizavam US$ 4,2 bilhões. Leia o especial