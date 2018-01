FMI estima superávit de 0,53%/PIB na PPE em 2001 O Fundo Monetário Internacional (FMI) estima, em relatório divulgado em sua página na Internet, que o fim do sistema de subsídios cruzados do petróleo e seus derivados no Brasil poderá render algo em torno de 0,35% do Produto Interno Bruto (PIB) por ano no período entre 2002 e 2010. Para este ano, o Fundo trabalha com uma projeção de superávit da conta petróleo (ou PPE, Parcela de Preço Específico) de 0,53% do PIB e estima que, a partir de 2002, o ganho desta conta poderá será reduzido para níveis mais moderados.