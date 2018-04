FMI estuda "alternativa" para Argentina, diz ministro O Fundo Monetário Internacional (FMI) estaria disposto a conseguir um "financiamento alternativo" de 2 bilhões de pesos (US$ 714 milhões) para que as províncias argentinas possam reduzir seus déficits fiscais, e assim tenham a possibilidade de eliminar definitivamente os bônus que emitem para o pagamento dos fornecedores do Estado e os salários dos funcionários. Os bônus constituem mais de um terço do meio circulante do país e são alvos de intensas críticas do FMI. O anúncio de que o Fundo buscará um "financiamento alternativo" para o resgate dos bônus foi feito pelo ministro do Interior, Rodolfo Gabrielli. Gabrielli, durante toda a tarde, esteve reunido com o chefe da missão do Fundo na Argentina, o economista indiano Anoop Singh. Depois da reunião, o ministro declarou que "no futuro, todos os bônus provinciais serão eliminados, para que a Argentina volte a ter uma única moeda". O ministro também sustentou que, nas conversas com o FMI, ficou claro que "não é preciso um novo ajuste fiscal, mas sim, que seja cumprido o acordo que foi assinado entre a União e as províncias, de ajuste de 60% de seus déficits públicos. Esta redução implicará no corte de 2 bilhões de pesos". Gabrielli também desmentiu que o FMI tenha pedido a demissão de 375 mil funcionários públicos nas províncias. "Não se falou em demissão alguma. Mas falamos em um mecanismo de entendimento para que as províncias implementem seus ajustes. Cada província terá que ver como fará o seu. Mas não necessariamente ocorrerão demissões", disse o ministro. Mas a pressão do FMI diante das empobrecidas províncias argentinas está causando resistências. O governador Felipe Solá, da província de Buenos Aires, sustentou que "a atitude do FMI é muito dura, por exige que as contas sejam colocadas em ordem em três meses, enquanto que em outros países levaram dois anos". Extra-oficialmente comenta-se no ministério da Economia que, além destes 2 bilhões de pesos destinados às províncias, o FMI liberaria ao governo do presidente Eduardo Duhalde US$ 9 bilhões. No entanto, na Casa Rosada, a sede do governo, não há muitos motivos para alívio, já que esta quantia somente servirá para que a Argentina pague as dívidas que o país possui com o próprio FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Os US$ 9 bilhões não seriam dinheiro novo, pois constituem os empréstimos que estavam congelados, referentes à renegociação da "blindagem" financeira de agosto do ano passado. Além disso, a entrega da ajuda financeira seria feita com estrito controle, passo a passo, dependendo do cumprimento das metas pactuadas com o Fundo. Por este motivo, o controle do FMI sobre o andamento das contas públicas e das reformas econômicas seria trimestral. Enquanto na frente de batalha com as províncias ocorrem avanços, o governo Duhalde continuou hoje numa série de reuniões para tentar convencer os parlamentares de seu partido, o Justicialista (Peronista) e os da oposição para que aprovem de forma urgente uma série de medidas exigidas pelo FMI. As reuniões concluíram com um princípio de acordo. As medidas que terão que passar pelo Congresso Nacional são a eliminação da lei de subversão econômica, que permite que a Justiça aja com facilidade para processar empresários e banqueiros, o que é criticado pelo FMI. Outra exigência do Fundo é a eliminação da lei de falências das empresas. Esta lei, criada há dois meses, permitiu que as empresas possam renegociar suas dívidas com os bancos em um período de 180 dias. Nesta tarde, o ministro da Economia, Jorge Remes Lenicov, e o ministro do Interior, Rodolfo Gabrielli, redigiram uma nova lei de falências das empresas, além de um projeto para eliminar a lei de subversão econômica. Segundo Gabrielli, o governo espera que as leis sejam debatidas pelo Congresso Nacional ainda nesta semana, enquanto a missão do Fundo estiver em Buenos Aires. Segundo o economista americano Allan Meltzer, se o acordo com o FMI não sair, "será trágico e terrível".