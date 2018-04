FMI exige ainda mais da Argentina Ainda não foi desta vez que a Argentina recebeu uma resposta positiva do Fundo Monetário Internacional. Ontem à noite o ministro de Economia, Roberto Lavagna, recebeu uma carta da vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger, dizendo que ainda é necessário "trabalhar intensamente" antes de completar a carta de intenção. O organismo deixou claro que o acordo está atado à reestruturação bancária e à uma solução real para o "corralito". Em outras palavras, a negociação levará ainda mais tempo do que se esperava e a única opção do governo para evitar o default com o organismo será pedir a postergação do pagamento da dívida de US$ 2,7 bilhões que vence no próximo dia 9 de setembro. "Krueger disse que está disposta a recomendar à diretoria que reprograme por um ano o vencimento de 9 de setembro", precisou o ministro Roberto Lavagna, ontem à noite. Com isso, o governo volta a ganhar mais tempo até que consiga cumprir todas as exigências do FMI para firmar o acordo. A número dois do Fundo Monetário disse coincidir com os números e medidas propostas por Lavagna no rascunho da carta de intenção, enviado há 10 dias, mas ressaltou a preocupação com as decisões políticas e jurídicas dos últimos dias, as quais "geram instabilidade" nas regras da economia. A carta de Anne Krueger foi um adiantamento da resposta do FMI ao rascunho de Lavagna, segundo explicações do próprio ministro dadas ontem à noite. Ele disse que hoje receberá um relatório mais detalhado sobre as objeções à sua proposta e a opinião do FMI. Como um "gesto de boa vontade", uma segunda carta, assinada por Anoop Singh, diretor do Departamento do Hemisfério Ocidental, dirigida ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), recomenda que seja liberado o último desembolso de US$ 200 milhões, os quais servirão para recompor as reservas do Banco Central. Negociação de oito meses A negociação já dura oito meses e a cada dia surgem novos deveres de casa para a Argentina. Desta vez, as exigências dizem respeito à reestruturação do setor bancário, em particular a reforma dos bancos públicos, e a solução definitiva da goteira do "corralito", a qual debilita os bancos dia após dia. Para tanto, chegará uma nova missão do FMI, nesta semana, para se encarregar exclusivamente da reforma do sistema bancário. Desde ontem, encontram-se em Buenos Aires três técnicos especializados em finanças provinciais. Segundo fontes do ministério de Economia, o dever de casa deverá estar cumprido até o final de setembro para que o caso argentino seja avaliado pela assembléia anual conjunta do FMI e Banco Mundial (BIRD). Para esta época está prevista a chegada de Anoop Singh e o responsável pelas negociações da Argentina, John Thornton, com quem Roberto Lavagna manterá conversas telefônicas durante esta terça-feira. Fim do corralito Krueger recomendou, em sua carta, a definição do problema do "corralito" e disse que o FMI "veria de maneira positiva a reabertura da troca de dépositos das aplicações de prazos fixos por bônus do Estado". Segundo a carta, Krueger "aprecia a proposta do ministério de Economia de criar uma unidade de reestruturação bancária e corporativa" para todo o sistema financeiro e não só para os bancos públicos. A fonte do Ministério de Economia revelou que o documento que o ministro deverá receber nesta tarde refere-se à preocupação do FMI pela instabilidade das normas e decisões políticas como as que foram aprovadas pelo Congresso na semana passada. Uma suspende por 90 dias as execuções judiciais dos devedores do sistema financeiro; outra adia a a aplicação do indexador CER para os créditos bancários. Também a obrigação das casas matrizes dos bancos de assumir as responsabilidades por suas filiais locais e a transferência de 2% das comissões e juros ao plano de saúde bancário. Além disso, está a inconstitucionalidade do corte salarial de 13% do funcionalismo, aposentados e pensionistas. Esta sentença, não só reflete o nível de conflito entre o Judiciário e o Executivo mas coloca o governo numa situação delicada já que implica em um gasto mensal extra da ordem 160 a 180 milhões de pesos (algo em torno de US$ 50 milhões de dólares com a moeda sendo cotada a 3,55 pesos). Como a decisão é retroativa, o total da fatura anual para o Tesouro seria de aproximadamente 2,3 bilhões de pesos extras. O governo não tem este dinheiro e este gasto jogaria por terra qualquer intenção de cumprir a meta de déficit fiscal de 4,5 bilhões, acordada com o FMI. Leia o especial