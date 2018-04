FMI exige rapidez da Argentina para novo plano O FMI pediu ao novo ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, para rapidamente desenvolver um programa de reformas econômicas e que enviará uma missão "técnica" quando for o momento certo. "Acreditamos que o plano de 14 pontos assinado (pelo presidente Eduardo Duhalde) e os governos das províncias na semana passada demonstraram amplo apoio político para tratamento adequado à difícil situação econômica da Argentina", disse o porta-voz do FMI, Thomas Dawson. Ele informou que a missão técnica, que anteriormente seguiria à Argentina em maio, pode ainda chegar ao país nesse mês, caso o governo aja rápido. Sobre a política cambial, o representante do FMI disse que "A melhor atitude é não intervir no mercado, mas assegurar uma política consistente e sustentável". O porta-voz do Fundo negou que a Argentina não terá capacidade de repagar o FMI e o Banco Mundial conforme escala deste ano, se o fundo não liberar dinheiro novo ao país. Dawson observou que o plano econômico anunciado na semana passada prevê o cumprimento dos compromissos com organizações multilaterais. A Argentina possui empréstimo de US$ 15,18 bilhões com o FMI, incluindo juro, dos quais US$ 4,8 bilhões vencem este ano. Na segunda-feira, Lavagna e a primeira-vice-ministra do FMI, Anne Krueger, mantiveram longa conversa telefônica durante a qual o ministro assegurou ao fundo a determinação do governo de desenvolver o plano de 14 pontos na forma de um "programa consistente e sustentável", disse Dawson.