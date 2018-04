FMI facilita transição política, avalia OCDE O acordo entre o FMI e o Brasil é uma demonstração de que a comunidade internacional apóia a atual política econômica brasileira. A avaliação é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que ressalta que a ajuda financeira externa irá facilitar a transição política no País. Para o economista Nanno Mulder, da OCDE, o pacote reduz as incertezas nos próximos meses e passa uma "mensagem de confiança ao mercado financeiro". Segundo ele, as reformas no Brasil devem continuar e serão a chave para conseguir que, a longo prazo, o País consiga manter a estabilidade. Entre os pontos defendidos pelo economista está uma maior independência do Banco Central e uma reforma no sistema de previdência. Apesar da boa recepção que o acordo teve entre os membros da OCDE, nem todos os analistas avaliam o pacote como um elemento positivo. "Eu achava que um pacote como o que foi dado à Argentina, em 2001, era coisa do passado", afirmou Philipp Hildebrand, diretor da Union Bancaire Privée, um dos principais bancos privados suíços. Ele lembra que o cenário é parecido ao do ano passado, quando a Argentina recebeu recursos do Fundo e, poucos meses depois, quebrou. Para Hildebrand, o acordo com o Brasil aumentou o risco de que outros países adotem políticas pouco adequadas e, depois, peçam socorro ao FMI. Na avaliação do professor da Universidade de Viena, Kunibert Raffer, a dívida no Brasil não se sustenta e o acordo apenas aumentará o problema a longo prazo.