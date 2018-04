FMI faz elogios à condução econômica do Brasil O Fundo Monetário Internacional (FMI) voltou a aplaudir, nesta quinta-feira, a administração econômica do Brasil. O porta-voz Thomas Dawson disse que a instituição vê o País "como um exemplo de boas políticas e de boa resposta diante de situações difíceis". Fazendo um contraponto às avaliações mais negativas feitas recentemente pelos bancos de desenvolvimento, Dawson disse que "o Brasil é um país onde as autoridades vêm executando um programa muito sólido tanto para melhorar a posição externa como para promover o crescimento". Por essa razão, o País "tem o apoio da comunidade financeira inetrnacional e do FMI", afirmou o porta-voz do FMI.