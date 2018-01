FMI faz exigências para não romper com Argentina O governo argentino terá que cumprir um rígido cronograma de negociação da dívida em default (inadimplência) e melhorar sua oferta de pagamento aos credores, se não quiser arcar com a ruptura das relações com o Fundo Monetário Internacional (FMI). Essa é a condição imposta pelo diretor-gerente do FMI, Horst Köhler, ao ministro de Economia, Roberto Lavagna, durante uma longa reunião realizada ontem em Miami, para que o organismo aprove a segunda revisão de metas do atual acordo. Sem essa aprovação, o FMI não reintegrará ao Tesouro argentino o pagamento de US$ 3,1 bilhões que o governo deve fazer ao organismo no dia 9 de março próximo. O presidente Néstor Kirchner, por sua vez, já adiantou que sem garantias de reembolso, o governo não pagará. A anunciada hipótese de default com o FMI provocaria o rompimento das relações com o organismo, o que teria um efeito dominó com os demais organismos multilaterais de crédito. Köhler entregou à Lavagna uma lista de exigências do G-7, os países mais industrializados e com maiores poderes de voto no FMI, a qual será levada ao presidente Néstor Kirchner, nesta terça-feira. O principal pedido do FMI ao governo argentino, segundo fontes da Casa Rosada, é que seus negociadores melhorem o diálogo com os credores. O secretário de Finanças da Argentina, Guillermo Nielsen, não reconhece a legitimidade do Comitê Global de Credores da Argentina, criado recentemente, para representar os credores espalhados pelo mundo. Antes, os interlocutores do ministério de Economia argumentavam que o diálogo não melhorava devido às dificuldades de se reunir os credores dos bônus em default. O FMI, por sua vez, considera que a criação do Comitê foi o único avanço palpável nas negociações. Diálogo duro O ministro Lavagna está acostumado às longas quedas de braço com o FMI e foi quem inaugurou o estilo "duro" nas negociações entre o governo argentino e o Fundo. Porém, Lavagna contava com um aliado poderoso: o Tesouro dos Estados Unidos, que desta vez, já deixou claro que acompanha a posição de endurecimento do G-7 para que a Argentina melhore sua oferta de pagamento da dívida e acelere os tempos das negociações. O primeiro sinal que o governo de Néstor Kirchner emitirá sobre a pressão do G-7/FMI ocorrerá dentro de poucos dias ao aceitar ou não o convite dos credores para uma reunião que seria realizada dentro de duas semanas, em Nova York. O diretor gerente do FMI, Horst Köhler, sugeriu à Lavagna que compareça ao encontro. Em várias ocasiões, o presidente Néstor Kirchner deixou bem claro que não pretende melhorar a oferta de corte de 75% do valor da dívida e chegou a dizer aos que defendem o contrário que "calem a boca". O ministério de Economia, porém, afirmou, em nota distribuída à imprensa, que o diálogo entre Köhler e Lavagna foi "construtivo e útil". No entanto, o endurecimento das relações é visível e admitido por fontes da Casa Rosada, que informaram que o FMI considera que o corte do valor da dívida em default poderia ser de até 50%, no máximo. A cifra de 75% é rejeitada pelo organismo sob o argumento de que com essa proposta não se chegará à nenhum acordo com os credores. Também existe uma diferença entre os credores e o governo sobre os bônus amarrados ao crescimento do PIB que o ministério de Economia oferece para dar em troca dos títulos em default. Embora o FMI tenha afirmado que a idéia é boa, considera que se essa não é aceita pelos credores, não serve para nada. Se o diálogo com o FMI não melhorar até o dia 9 de março, a aprovação da segunda revisão de metas ficará "empacada", termo utilizado por uma das fontes consultadas do governo, e a Argentina poderá reviver a tensa situação de default com o organismo, ocorrida no dia 11 de setembro do ano passado. Em 2003, com a ajuda dos EUA, o governo argentino ganhou a disputa fechando o acordo com o FMI por três anos. Agora, a situação é diferente e os ânimos poderão ficar mais acirrados.