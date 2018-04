FMI faz novas exigências ao governo argentino O chefe da missão do Fundo Monetário Internacional, Anoop Singh, fez novas exigências ao governo argentino antes de fechar um acordo para ajudar o país. Exigiu que seja mantida a livre flutuação da moeda e que as províncias de Buenos Aires e Córdoba ofereçam garantias reais de que vão reduzir seus déficit fiscais. Estas foram as condições impostas por Singh durante o almoço que teve com o ministro de Economia, Jorge Remes Lenicov, e o primeiro escalão de sua equipe técnica.