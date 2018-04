FMI gasta dinheiro como se fosse província Argentina "Faça o que digo, mas não faça o que eu faço". O velho ditado poderia ser aplicado à tensa relação entre o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os governos das províncias argentinas. O FMI acusa as províncias de dilapidarem suas verbas de forma "irresponsável", e de serem as culpadas de grande parte da crise econômica do país. Mas a receita de ajuste que aplica a diversos países, passando da Europa Oriental o Sudeste Asiático e a América Latina, e atualmente, às descalabradas províncias argentinas, não está sendo seguida dentro da casa do organismo internacional. A denúncia foi feita pelo jornal Página 12, que se baseou nos próprios dados oficiais do organismo para constatar o excesso dos gastos do Fundo. O FMI é uma espécie de organismo público mundial, já que funciona graças às contribuições dos 180 países-membros, entre eles, a Argentina, país que anualmente precisa desembolsar US$ 1,2 bilhão. O gasto administrativo total do Fundo passou de US$ 583 milhões no ano 2000, para US$ 695,4 milhões neste ano, previsto no Orçamento do organismo. A disparada no gasto público do FMI em 2002 será de 19,3%. Os gastos também aumentaram no referente às despesas da diretoria do Fundo Monetário. De US$ 55,1 milhões, passou para US$ 65,2 milhões entre 2000 e 2002, o equivalente a um aumento de 18,3%. Neste caso, parte do aumento se deve aos salários dos 24 diretores executivos, que no ano passado se auto-implementaram uma elevação de 5% salarial, enquanto que simultaneamente pedia ao governo do ex-presidente Fernando de la Rúa uma redução de 12% nas aposentadorias e nos salários dos funcionários públicos argentinos. Neste ano, o aumento auto-concedido pela diretoria do FMI foi de 4,8%. Este aumento seria desnecessário para os integrantes da diretoria do Fundo, já que residem em um país, os Estados Unidos onde a inflação deste ano não passaria muito além de 1%. Em matéria de contratação de funcionários, o FMI tampouco é exemplo de enxugamento da máquina burocrática, e mais se parece ao funcionamento de uma província argentina. De 1990 para cá, o organismo financeiro aumentou o número de funcionários em 38,4%. O número de integrantes da diretoria também cresceu, elevando-se em 45,5%. Estes valores não incluem assessores e consultores contratados por fora da estrutura. Desde 1999, ou seja, depois do fim das crises russa e asiática, o gasto de funcionários do FMI com viagens internacionais aumentou em 37,8%. A informação, apesar da Internet, também fez que o Fundo gastasse mais com livros e gráficas, o que causou um aumento de 35,1% dos gastos. Os integrantes das missões que o FMI envia para os países em crise costumam hospedar-se nos hotéis mais caros. É o caso da missão destinada à Argentina, que ficam no seleto Park Tower do Hotel Sheraton. A cara hospedagem tem seus motivos. Neste caso, é a de poupar os integrantes da missão da tensão que pode causar ao lidar com a disparada da pobreza, do desemprego nos países que visitam e das manifestações que indicam que não são bem-vindos. Por este motivo, desde 1999 o FMI conta com um "Grupo de Trabalho sobre o estresse". O FMI também gasta com obras públicas, já que está construindo um novo edifício, ao lado da atual sede. Um dos motivos da construção é alojar, com um pouco mais de espaço, a atual burocracia desse organismo internacional, no momento confinada a um edifício de 20 andares na prestigiada rua 19 de Washington.