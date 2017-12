FMI já está perdendo a paciência com a Argentina A abstenção de oito dos 24 diretores executivos do Fundo Monetário Internacional (FMI), na votação da revisão trimestral do acordo em vigor com a Argentina, significa "que a paciência da instituição com as autoridades de Buenos Aires está chegando ao limite", disse ao jornal O Estado de S. Paulo uma fonte financeira oficial conhecedora das duras críticas feitas à conduta do governo Kirchner durante a reunião do "board", na quarta-feira. Os diretores da Inglaterra, Itália e Japão somaram-se aos que representam a Suíça, os países escandinavos, Bégica, Holanda e Austrália, que já haviam deixado de apoiar o programa argentino anteriormente, e negaram-se a endossar a revisão do programa argentino. A atitude reflete a crescente exasperação dos governos dos países industrializados diante da maneira como o governo argentino vem tratando os detendores dos bônus da dívida externa - em sua maioria europeus - que o país deixou de honrar no final de 2001. Os Estados Unidos, que não estão interessados em ver uma nova crise num país da América Latina, e a Alemanha, França e Canadá votaram a favor da revisão do programa argentino. Mas a abstenção do Japão, da Inglaterra e da Itália rachou o Grupo dos Sete, que detém o controle efetivo das políticas e das decisões do FMI. "Foi a pior reunião para a Argentina desde o início da crise", disse a fonte. "Vários diretores censuraram os ataques pessoais que o presidente Néstor Kirchner e outros membros de seu governo fizeram nos últimos dias a altos funcionários do Fundo, dizendo que tal comportamento é inaceitável". A afirmação refere-se às críticas que o líder argentino e membros de sua equipe econômica fizeram à vice-diretora gerente da instituição, Anne Krueger, depois que ela manifestou publicamente suas dúvidas sobre a capacidade de Buenos Aires cumprir os compromisso que assumiu no programa dom o FMI. "O governo argentino tomou o apoio dos Estados Unidos como uma licença para fazer o que bem entender, mas a revolta no board mostra que o endosso de Washington poderá não ser suficiente de agora em diante", afirmou a mesma fonte. Na semana passada, o Institute of International Finance, que representa as empresas financeiras globais em Washington, advertiu que o Fundo estava correndo o risco de quebrar suas próprias regras ao tratar a Argentina com leniência. Como de praxe, o FMI não se pronunciou sobre o conteúdo das discussões do "board". "Não fazemos comentários sobre as deliberações da diretoria executiva", disse um porta-voz. Na noite de quarta-feira, o Fundo anunciou a aprovação da revisão trimestral, que tem o efeito prático de liberar US$ 358 milhões de um crédito de US$ 13 bilhões que a Argentina usará para repagar dívida ao próprio Fundo. "Os compromissos-chave sob o programa estão relacionaods com passos para restaurar a sutentabilidade fiscal, fortalecer o sistema bancário, tratar das questões que as empresas de serviços públicos enfrentam, e construir um ambiente (propício) para os negócios", afirmou, num comunicado, o ldiretor gerente ddo FMI, Horts Koehler.