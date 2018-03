FMI libera US$ 4,6 bilhões para o País este mês O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber ainda neste mês US$ 4,6 bilhões do Fundo Monetário Internacional (FMI). O dinheiro é parte da linha de crédito de US$ 30 bilhões, acertada pela administração passada com o Fundo como parte do programa montado para evitar uma crise financeira durante a transição no governo. No ano passado, foram liberados US$ 6 bilhões. O diretor de Relações Externas e principal porta-voz do FMI, Thomas Dawson, confirmou ontem a conclusão da segunda revisão do acordo, de "forma satisfatória", e que o relatório da missão técnica que esteve no País até a semana passada será submetido à diretoria executiva da instituição "em meados de março". Segundo Dawson, as autoridades brasileiras "continuam o histórico de forte compromisso e de desempenho que o Brasil tem mostrado quando tem um programa (de estabilização) com o Fundo". Satisfação Dawson destacou a determinação com que as autoridades estão levando adiante o programa. "Elas indicaram logo no começo sua visão, ajustando a meta do saldo primário para 2003 (de 3,75% para 4,25%), e as negociações foram concluídas de uma maneira bastante eficiente e eficaz". Ele disse desconhecer as declarações recentes do ministro da Fazenda, Antônio Palocci, sobre uma redução do número de metas do programa, que comparou a uma árvore de Natal. "Como chegamos a um acordo com as autoridades na revisão do programa, acredito que o ministro esteja satisfeito com essas conclusões", disse. Sobre a inflação, Dawson disse que o FMI "está de olho, mas nossa visão é que as autoridades estão comprometidas em manter o tipo de política macroeconômica que dará confiança ao mercado e levará a um melhor desempenho na inflação".