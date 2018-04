FMI melhora projeções do PIB dos EUA em 2009 e 2010 O Fundo Monetário Internacional (FMI) melhorou as projeções para a economia dos Estados Unidos tanto para este ano quanto para o ano que vem. Para 2009, o FMI projeta retração de 2,6% do Produto Interno Bruto (PIB), ante previsão de queda de 2,8% anunciada em abril, no relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês). Para 2010, a previsão para o desempenho da atividade econômica norte-americana foi elevada de taxa zero para um leve crescimento de 0,8%.