FMI melhora projeções para economia da América Latina

A melhora nas condições nos mercados financeiro global e de commodities também estão apoiando o desempenho da América Latina, disse o FMI no relatório de Perspectivas Econômicas Mundiais. O documento ressalta ainda que os riscos de revisão para baixo de suas perspectivas estão retrocedendo.

"Há indicações de que a recuperação teve início no segundo trimestre de 2009 e deve assumir ritmo moderado na segunda metade do ano, liderada pelo Brasil", apontou o FMI no documento.

A instituição afirmou também que muitos países da América Latina estão aptos a mitigar o impacto da crise com políticas monetárias anticíclicas.

As estimativas do FMI para a economia da América Latina são de contração de 2,5 por cento neste ano e expansão de 2,9 por cento em 2010

O fundo ampliou sua estimativa de crescimento para o Brasil, para retração de 0,7 por cento neste ano --comparado com previsão anterior de recuo de 1,3 por cento-- e crescimento de 3,5 por cento em 2010.

"O Brasil vai liderar a recuperação em parte por causa de seu grande mercado doméstico e da diversidade dos produtos exportados e mercados, especialmente a Ásia", disse o FMI.