FMI, OMC, OIT e Bird divulgam nota conjunta sobre crise A atual crise exige soluções globais, afirma comunicado conjunto divulgado pela chanceler da Alemanha, Angela Merkel, e os dirigentes do Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial (Bird), Organização Internacional do Trabalho (OIT), Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE) e Organização Mundial do Comércio (OMC). O comunicado, divulgado ao término de encontro em Berlim, pede que todos os países "resistam às tendências protecionistas" e defende a conclusão da Rodada Doha de comércio global em 2009. "A desaceleração no desenvolvimento econômico global exige uma ação coordenada e determinada das autoridades de política econômica internacional", afirma a nota. "Esta é uma crise global e exige soluções globais." Os signatários do comunicado afirmam ainda que "no futuro será importante fomentar uma maior cooperação e comunicação entre os governos nacionais, organizações internacionais e outras partes interessadas e desenvolver mais estas capacidades institucionalmente". As informações são da Dow Jones.