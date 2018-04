FMI pede estímulo global de US$ 1,2 tri contra crise

O diretor do Fundo Monetário Internacional (FMI), Dominique Strauss-Kahn, defendeu nesta segunda-feira, 17, que até 2% do PIB mundial - o equivalente a US$ 1,2 trilhão - devem ser utilizados para recuperar a economia global. Veja também: Principais economias do mundo confirmam cenário de crise De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Durante uma conferência sobre integração econômica na região do Magreb, Strauss-Kahn pediu o uso coordenado e "massivo" de políticas orçamentárias para superar a crise. "É hora de usar todos os instrumentos", disse ele, acrescentando que "a coordenação das políticas orçamentárias aumenta de forma acentuada os efeitos da política". Strauss-Kahn também sinalizou que é favorável a um novo corte na taxa de juros do Banco Central Europeu (BCE). "Na Europa, ainda há possibilidades de flexibilização" na política monetária, ao contrário de países como os EUA e o Japão. O BCE reduziu a taxa de juros em 0,5 ponto percentual em 6 de novembro, para 3,25%.