FMI: PIB global voltará ao terreno positivo este semestre O conselheiro econômico do Fundo Monetário Internacional (FMI) e diretor do Departamento de Pesquisa do Fundo, Olivier Blanchard, prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) mundial deverá voltar ao território positivo na segunda metade deste ano, com crescimento mais elevado nos países emergentes. Blanchard prevê que o PIB dos países avançados deve voltar ao território positivo apenas no início ou meados do ano que vem.