FMI pode fechar acordo com a Argentina A missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) deverá bater o martelo hoje se a revisão das contas argentinas ocorrerá mensalmente ou a cada dois meses. O cronograma dos controles das metas fiscais e monetárias que a Argentina deverá cumprir durante a vigência do acordo temporário com o FMI foi o ponto principal das discussões entre a equipe econômica e a missão do Fundo, no primeiro dia de negociações. Os chefes da missão, John Dodsworth e John Thornton insistem em monitorar as contas públicas mês a mês, como havia adiantado a Agência Estado, ao contrário das monitações bimestrais, como pede o ministro de Economia, Roberto Lavagna. O ministro não gosta muito da idéia de um controle mensal porque a primeira revisão deveria ocorrer no início de fevereiro, no mais tardar no final da primeira quinzena. Ocasião em que a Argentina terá de demonstrar que em janeiro de 2003 os números fiscais e monetários estão em sintonia com o compromisso assinado no futuro acordo. Aí entra a pedra no sapato do ministro Lavagna: janeiro é um mês complicado para as contas por questões sazonais e este será ainda mais por causa das dificultades de se cumprir com o pagamento de algumas pendências deixadas pelo ex- ministro de Economia, Domingo Cavallo. A primeira delas é o pagamento do tal "fator de empalme" aos exportadores, a segunda, é a colocação em dia da devolução do IVA e a terceira, o pagamento do retroativo do desconto de 13% dos salários do funcionalismo público, aposentados e pensionistas. Conforme explicações de técnicos do Ministério de Economia, também por questões sazonais, todas estas "distorsões" ficariam cobertas em fevereiro de 2003. Daí, as contas se equilibrariam e não apareceria nenhum rombo ou descumprimento do acordo. Por isso, a equipe econômica briga com a missão do FMI para que as inspeções sejam bimestrais. Este ponto ainda não foi definido. No ministério, não havia muita esperança de que o FMI poderia atender à este pedido. O assunto deverá entrar na pauta de trabalho desta sexta-feira. A Argentina precisa desesperadamente fechar este acordo o mais rápido possível, já que vencerão US$ 800 milhões de dólares com o BID e outros US$ 977 milhões com o FMI, este último vencimento já tinha sido prorrogado por um ano, em janeiro de 2002. Lavagna que renegociar o vencimento de mais de US$ 8 bilhões de dólares que vencem até 31 de junho. Segundo fontes do ministério de Economia, a missão aprovou o plano fiscal. No entanto, hoje, os técnicos deverão discutir ainda a manutenção da alíquota de 19% do IVA ou se o imposto volta a ser taxado em 21%. Outro tema na pauta da missão e a evolução do programa financeiro e o andamento da renegociação da dívida argentina com os credores. Sem muitos avanços neste sentido, o secretário de Finanças, Guillermo Nielsen, limitou-se a apresentar a licitação para escolher o assessor internacional para a renegociação da dívida. Porém, o resultado somente sairá em fevereiro próximo. Logo, o escolhido precisará de um tempo para tomar pé da situação e só então dar início ao processo de reestruturação. Se estima que isso não ocorrerá antes de que se termine o mandado de Eduardo Duhalde, em 25 de maio.