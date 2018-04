FMI pode instalar equipe permanente na Argentina O Fundo Monetário Internacional poderá instalar uma equipe permanente na Argentina para monitorar o cumprimento de cada uma das exigências feitas pelo organismo e acordadas na nova carta de intenções que será assinada pelo governo. Esta seria outra exigência do FMI. A informação é de uma fonte do ministério de Economia transmitida ao jornal Clarín. Há quase dois meses, o economista do Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Rudiger Dornbusch, disse que era preciso prestar assistência financeira à Argentina, mas somente se o país aceitasse a aplicação de reformas radicais. Além disso, recomendou a intervenção na política econômica argentina com o controle e a administração do gasto, da emissão monetária e da arrecadação de impostos. Segundo ele, tudo isso deveria ficar nas mãos de estrangeiros. Na ocasião, a proposta de Dornbusch provocou uma enorme polêmica e muita ira na Argentina. Funcionários do governo chegaram a dizer que se tratava de uma expressão do pensamento e dos interesses dos fatores de poder dos Estados Unidos. Não há precedente na história argentina de instalação de uma equipe para monitorar o cumprimento do acordo entre um governo e um organismo internacional. O controle, que normalmente é trimestral, passaria a ser diário. Leia o especial