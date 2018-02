FMI pode receber mais crédito de membros

O conselho executivo do FMI deve aprovar formalmente a expansão do programa no próximo mês, disse o Fundo ontem à noite. "O acordo para ampliar o NAB ajudará a tornar mais eficaz a resposta do FMI contra crises e a fortalecer a arquitetura financeira internacional", disse o diretor-gerente do FMI, Dominique Strauss-Kahn.

Os potenciais novos integrantes também prometeram trazer mais flexibilidade para o programa. A flexibilidade adicional introduzida no NAB tem como objetivo tornar o programa uma ferramenta "eficaz da gestão de crises como uma precaução para o sistema monetário internacional", segundo um comunicado do FMI. As informações são da Dow Jones.