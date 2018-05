FMI poderá reduzir estimativa de PIB global, diz Lagarde Durante uma conferência econômica na cidade de Aix-En-Provence, no sul da França, a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde disse que o Fundo poderá reduzir sua estimativa para o crescimento global em razão do enfraquecimento maior do que o esperado das economias emergentes.