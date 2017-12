FMI prevê crescimento de 4% para Brasil e elogia alta da Selic O economista-chefe do Fundo Monetário Internacional (FMI), Raghuram Rajan, disse que a projeção do Fundo para o crescimento do PIB brasileiro neste ano de 4% ainda é um crescimento bastante saudável. "É possível crescer 7% por alguns anos e depois despencar 10% num ano, o que não é útil. O melhor é ter uma trajetória de crescimento sustentado e isso é o que o Brasil está tentando conseguir", afirmou. Rajan aprovou a elevação da Selic, a taxa básica de juros, pelo Banco Central, na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), de 16% para 16,25% ao ano. "É uma medida preventiva em razão do efeito potencial da alta do petróleo alimentando uma inflação maior", afirmou Rajan durante entrevista coletiva para detalhar o World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Mundial). Juros no mundo O documento do FMI afirma que as taxas de juros no mundo precisam subir mais ainda na medida em que a recuperação econômica prossegue (veja matéria no link abaixo), embora o ritmo deste aperto monetário varie de país a país. O FMI destaca que o principal desafio para os países neste momento é tirar proveito da recuperação econômica para fazer progressos em resolver problemas fundamentais de médio prazo, incluindo posições fiscais difíceis, fraquezas estruturais que limitam crescimento, vulnerabilidades financeiras e corporativas; e desequilíbrios de contas correntes das economias mundiais.