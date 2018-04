FMI prevê crescimento global em 5% em 2007 O Brasil continuará crescendo menos do que o mundo em 2007, segundo avaliação do Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com o diretor-gerente do Fundo, Rodrigo de Rato, o crescimento global continuará sólido em 2007, aproximando de 5%, em seis anos de expansão significativa da economia global e um dos períodos mais longos de crescimento sustentado do globo na era moderna. Na quarta-feira, 11, o Fundo havia revisado para cima a sua previsão de crescimento para o Brasil em 4,4% neste ano e 4,2% em 2008 (ante 3,7% em 2006) - aumento de 0,5 ponto porcentual e 0,3, respectivamente. Rato reiterou, contudo, que o Fundo vê sinais de contínuo enfraquecimento no mercado de imóveis residenciais dos EUA e acrescentou que também há evidências de abrandamento no investimento corporativo no país. Ao mencionar pontos explorados no relatório Perspectiva Econômica Global, o diretor lembrou que a expectativa do FMI é que os EUA ganharão fôlego em 2008. A projeção do FMI é de desaceleração da economia dos EUA de 3,3%, em 2006, para 2,2% em 2007. Para 2008, o Fundo projeta retomada para uma taxa de 2,8%. A projeção de que o globo terá bom crescimento tem por base a avaliação de que a economia global "está menos dependente do crescimento dos EUA. Neste sentido, a recuperação na Europa está se ampliando e o crescimento no Japão está nos trilhos". "A expansão nos mercados emergentes continua e com forte expansão na China e na Índia", acrescentou. "Países em desenvolvimento também estão tendo taxas significativas de crescimento, o que é um elemento essencial da redução da pobreza", completou. América Latina As economias da América Latina em geral melhoraram bastante a capacidade de enfrentar choques, mas precisam se abrir mais ao mercado global, segundo avaliação do diretor-gerente do Fundo. "A região melhorou o perfil macroeconômico em termos de dívida e inflação, mas a região precisa de mais reformas estruturais para se inserir na economia global. Nesse ponto, o fato de o Brasil e o Peru estarem perto do grau de investimento é uma boa notícia não apenas para eles, mas para todos nós", disse. O crescimento da Argentina, que assiste a uma forte expansão desde a desvalorização cambial e a moratória em 2002, está se encaminhando lentamente para a sustentabilidade, acrescentou. Segundo ele, os Estados Unidos, a Europa e o Japão têm "uma responsabilidade especial" para fazer esforços extras e estimular as negociações de liberalização comercial que já duram seis anos. (Com Reuters)