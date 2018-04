FMI prevê crescimento menor da economia dos EUA e Europa O FMI reduzirá a perspectiva de crescimento para a economia norte-americana e dos países da Zona do Euro neste e no próximo ano, informou hoje o jornal alemão Handelsblatt. O relatório do Fundo deverá ser divulgado no dia 25 de setembro. As previsões para a economia dos Estados Unidos, segundo o jornal, são de um crescimento de 2,2% para 2002 (queda de 0,1 ponto percentual em relação à previsão anterior) e de 2,6% para 2003 (queda de 0,8 ponto). Para os países que compõem a Zona do Euro, a previsão é de um crescimento de 1,1% neste ano (redução de 0,3 ponto sobre o relatório anterior) e de 2,5% no ano que vem (queda de 0,4 ponto). O FMI deve manter a projeção para o crescimento econômico mundial neste ano (2,8%) e reduzi-la para o ano que vem de 4% para 3,7%. O "World Economic Outlook" produzido pelo FMI confirmará, diz o diário, a previsão de que a economia mundial dará continuidade ao ciclo de recuperação neste segundo semestre e no início do próximo ano. Contudo, tal processo será mais lento do que o previsto anteriormente, sobretudo por causa da velocidade de recuperação da economia dos EUA e os reflexos sobre os demais países. Citará ainda que os governos europeus deveriam trabalhar para reduzir essa dependência econômica em relação aos EUA, aprofundando reformas trabalhistas e fiscais em alguns países como a Alemanha, França e Inglaterra. O relatório destacará, segundo o jornal, uma elevação de perspectiva para a economia do Japão, que passará de nula para um crescimento de 0,5% em 2002 e de 0,8% para 1,1% em 2003.