FMI prevê crescimento mundial de 5%, mas petróleo é risco O Fundo Monetário Internacional (FMI) está prevendo um forte crescimento da economia mundial este ano e em 2005. O World Economic Outlook (Perspectiva Econômica Mundial) divulgado hoje projeta um crescimento do PIB mundial de 5% neste ano - a taxa mais alta das últimas três décadas e de 4,3% para 2005. "No último ano, a recuperação global se tornou cada vez mais bem estabelecida, com o PIB global devendo crescer, em média, 5% em 2004. "Isto posto, o fôlego do crescimento diminuiu desde o segundo trimestre deste ano, notavelmente nos EUA, Japão e China em meio à alta dos preços do petróleo", diz o documento. Olhando para frente, prossegue o WEO, a situação mundial - embora ainda sólida - deverá ser um tanto mais fraca que previamente esperada. Segundo o WEO, o forte crescimento econômico mundial tem se registrado de forma ampla em várias regiões do mundo, em particular a excepcional expansão observada na China e em outros mercados emergentes. O FMI está projetando um crescimento dos EUA de 4,3% em 2004 e 3,5% em 2005. Para a zona do euro, a estimativa é de um crescimento de 2,2% em 2004 e também em 2005. Para o Japão, o FMI prevê crescimento de 4,4% do PIB este ano e de 2,3% em 2005. A ECONOMIA REATIVADA (projeções de crescimento do PIB em porcentagem) 2004 2005 Mundo 5,0 4,3 Estados Unidos 4,3 3,5 Área do euro 2,2 2,2 Reino Unido 3,4 2,5 Japão 4,4 2,3 China 9,0 7,5 India 6,4 6,7 Brasil 4,0 3,5 Argentina 7,0 4,0 México 4,0 3,2 FMI, Panorama da Economia Mundial, setembro 2004