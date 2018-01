FMI prevê desaceleração suave da economia nos EUA O Fundo Monetário Internacional (FMI) reafirmou nesta quinta-feira, 29, sua avaliação de que a economia dos Estados Unidos vai ter um pouso suave". O diretor de Relações Externas do Fundo, Masood Ahmed, em sua entrevista semanal à imprensa, disse que "provavelmente" a taxa de crescimento do PIB norte-americano em 2007 será um pouco menor do que era previsto no início deste ano. "Estamos presenciando uma correção parcial no setor imobiliário, que deve continuar" disse Ahmed. "O setor de negócios também tem apresentado alguma suavidade e precisa ser monitorado." Mas, segundo o Fundo, a economia dos Estados Unidos vai recuperar um ritmo mais acelerado mais para o final deste ano. "Esperamos um reaquecimento no final de 2007 ou no início de 2008", disse. "Nosso cenário mais provável continua sendo de um pouso suave nos Estados Unidos, seguido de uma recuperação." Ahmed observou que as previsões revisadas do Fundo para a economia dos Estados Unidos e mundial serão apresentadas em abril, durante a reunião de primavera do organismo multilateral em Washington. Ele evitou comentar sobre a tendência dos preços do petróleo, que nos últimos dias deram um salto por causa do impasse em torno da prisão de 15 marinheiros britânicos pelo Irã e os temores de que os estoques da commodity nos Estados Unidos estejam excessivamente baixos. "Mas um dos principais riscos para a economia global continua sendo preços do petróleo elevados e voláteis", disse Ahmed.