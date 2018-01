FMI prevê que Brasil crescerá menos do que AL em 2005 A economia brasileira continuará crescendo em ritmo bom em 2005, embora mais lento do que o do ano passado. Esta é uma das conclusões do relatório semestral do Fundo Monetário Internacional (FMI), que prevê um crescimento real de 3,7% do PIB para este ano, menor do que a taxa de 5,2% de 2004. Publicado nesta quarta-feira, o relatório "Perspectivas Econômicas Mundiais" do Fundo destaca que o crescimento do Brasil é resultado das sólidas políticas macroeconômicas e das reformas estruturais realizadas pelo País. O documento informa ainda que o investimento e as exportações continuarão sendo os dois pilares do bom momento econômico brasileiro. O Fundo apoiou em diferentes ocasiões o rigor na política econômica adotado pelas autoridades brasileiras, que responderam às altas da inflação com sucessivos aumentos da taxa de juros. Os analistas do FMI se mostram ainda positivamente surpreendidos com a política fiscal brasileira. "O desempenho fiscal superou as expectativas, com um superávit primário de 4,6% do PIB em 2004", destaca o relatório. Para o futuro, o FMI considera importante que o Brasil mantenha uma política fiscal de restrições para "seguir reduzindo a dívida pública", acrescentando que "os ajustes fiscais terão que ser acompanhados por reformas tributárias e da previdência". Crescimento da América Latina e Mundial O crescimento econômico do Brasil deve ficar abaixo do desempenho da América Latina. De acordo com o relatório do Fundo, a região crescerá 4,1% neste ano. Contudo, segundo o documento, a dívida dos países, os preços do petróleo e o aumento das taxas de juros nos EUA ameaçam a expansão econômica da região. Para 2006, a perspectiva de crescimento da América Latina é de 3,7%. Tais números são uma revisão para cima das previsões da edição anterior, que previa que a região cresceria 3% em 2005 e 3,2% em 2006. Ainda assim, a América Latina não alcançará a média de crescimento mundial, que será de 4,3% em 2005 e de 4,4% em 2006. Esses números foram inflados pela grande expansão econômica da China, que aumentará seu Produto Interno Bruto (PIB) em 8,5% em 2005 e em 8% em 2006. Os EUA crescerão 3,6% nos dois anos, um décimo a mais do que o previsto inicialmente, segundo o FMI. Em 2004, a América Latina registrou seu maior crescimento desde 1980, ao alcançar 5,7% graças a resultados muito bons de Argentina, Venezuela e Uruguai, que se recuperam de recessões "profundas", e de Brasil e Chile, que se beneficiam das boas políticas de seus governos, segundo o FMI. Neste ano, a melhor cifra será de 6,1%, previsão de crescimento do PIB do Chile, seguida de 6% de Argentina. Brasil e México alcançarão 3,7%; Colômbia, 4%; e Peru, 4,5%. O FMI atribuiu a continuação da expansão na região ao bom cenário mundial e especialmente ao consumo e ao investimento internos.