FMI prevê queda de 1,4% no PIB mundial

A projeção do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a economia mundial em 2009 ficou praticamente inalterada em relação à anterior: passou de retração de 1,3% para 1,4%. Para 2010, a previsão foi revisada para cima, de 1,9% para 2,5%. "A economia global ainda está em recessão, mas gradualmente caminha em direção à recuperação", afirmou ontem o conselheiro econômico e diretor do Departamento de Pesquisa do FMI, Olivier Blanchard, durante a divulgação da revisão do relatório Perspectiva Econômica Mundial (WEO, na sigla em inglês). As projeções anteriores haviam sido divulgadas na Reunião de Primavera do FMI, em abril. O declínio projetado para 2009, e apenas levemente alterado agora, já era classificado como "a mais profunda recessão" desde a 2ª Guerra. Para as economias avançadas, o FMI manteve inalterada a projeção de queda do PIB em 3,8% em 2009. Para 2010, o FMI elevou a previsão de zero para um leve crescimento, de 0,6%. Para as economias emergentes e em desenvolvimento, o Fundo rebaixou levemente, em 0,1 ponto porcentual, a projeção do PIB para 2009, de 1,6% para 1,5%. Para o próximo ano, a previsão foi revisada de 4% para 4,7%. Para o Brasil, o FMI manteve em -1,3% a projeção para o PIB em 2009, mesma magnitude da divulgação anterior, e elevou a projeção para 2010, de 2,2% para 2,5%. Na divulgação de abril, o FMI projetava que o País cresceria mais do que a economia mundial em 2010, o que não ocorre mais nesta previsão. Para o Hemisfério Ocidental, região que compreende as Américas, houve revisão para baixo, de -1,5% para -2,6% em 2009. Para 2010, a projeção foi elevada de 1,6% para 2.3% de alta. Já a previsão para o PIB do México foi reduzida de forma aguda, em 3,6 pontos porcentuais. A atual é de -7,3% em 2009, ante -3,7% em abril.