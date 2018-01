FMI prevê valorização do real e redução da dívida A vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger, prevê que o real vai se fortalecer frente ao dólar e que isso ajudará a reduzir a proporção dívida/PIB do Brasil. "A moeda (real) já se valorizou e é razoável esperar algo mais", disse Anne Krueger durante uma conferência sobre reestruturação da dívida soberana em Bruxelas. O real estabilizou-se depois de uma acentuada desvalorização frente ao dólar. A moeda brasileira perdeu mais de 38% de seu valor frente ao dólar este ano, pressionado pela ansiedade dos investidores sobre possíveis mudanças na administração do País. Os ganhos subseqüentes do real vão reduzir a proporção dívida/PIB, considerando a enorme proporção da dívida atrelada ao dólar, avaliou. "Para cada 10% de valorização do real, você terá 5% de redução da dívida/PIB", estimou a vice-diretora-gerente do FMI. Ontem o dólar fechou a R$ 3,785. Além disso, a expectativa de valorização do real ajudaria a conter a inflação, disse Krueger. Em novembro, a inflação no Brasil subiu para 3,02%, de 1,18% em outubro, e os investidores estão preocupados com relação a possibilidade do retorno de uma taxa de dois dígitos. Pesquisa realizada pelo Banco Central apontou que o mercado está prevendo taxas de inflação de mais de 11% para este ano e o próximo. Krueger descartou, no entanto, os temores de que a inflação no Brasil possa inviabilizar o novo plano político-econômico do governo. "Eu não vejo razão para acreditar que isso vá mudar", disse.