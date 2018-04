FMI projeta crescimento de 2,8% do PIB mundial este ano O diretor-gerente do Fundo Monetário Internacional, Horst Köhler, projetou um crescimento do PIB mundial em 2,8% para 2002. Falando à imprensa estrangeira no National Press Club de Washington, Köhler disse que a perspectiva atual da economia mundial dá razão para o otimismo. "Sinto que há uma forte recuperação em curso na economia dos Estados Unidos. O ponto de interrogação é quão forte e durável será essa recuperação", afirmou Köhler, que citou a volatilidade dos preços do petróleo e as incertezas políticas no mundo, em particular a crise no Oriente Médio, como riscos para o cenário econômico mundial. Segundo ele, a recuperação econômica dos EUA já está começando a ter um impacto positivo sobre a economia de outras regiões. Köhler pediu que os Estados Unidos fiquem vigilantes em termos de condução de sua política macroeconômica, dando especial atenção a uma possível volta dos déficits fiscal e externo observados nos anos 80. O diretor-gerente do FMI criticou a Europa por não ter uma ambição maior ao perseguir um caminho para aumentar o potencial de crescimento da região. "Apesar de haver sinais de recuperação também na Europa, eu ficaria mais confortável com uma meta de crescimento para a União Européia de 3% e não de 2%, como eles têm", afirmou. Ele citou sua preocupação em particular com a recessão atual no Japão, que pode emperrar o crescimento econômico mundial, em particular a atividade econômica na Ásia.