FMI prorroga dívida de US$ 1 bilhão da Argentina O Fundo Monetário Internacional aprovou hoje a prorrogação do pagamento de US$ 1 bilhão que o governo argentino deveria pagar ate o final de dezembro próximo ao organismo. O presidente Nestor Kirchner recebeu a confirmação da diretoria do FMI por volta das 11h30h desta sexta-feira. A decisão foi tomada depois de várias quedas de braços com o governo argentino e críticas de ambos lados em relação a negociação do ministro de Economia, Roberto Lavagna, com os credores da dívida não paga . O presidente confirmou que pagará ao FMI outra parcela da dívida de US$ 1,4 bilhão que vence até o final do ano.