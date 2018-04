FMI quer manter missão permanente na Argentina O Fundo Monetário Internacional (FMI) quer manter um controle permanente sobre o comportamento do governo Duhalde em relação às reformas econômicas exigidas pelo organismo financeiro. Escaldado pelas constantes promessas de reformas nunca cumpridas pelos diversos governos argentinos dos últimos anos, o FMI pretende acompanhar in loco, e por isso deverá manter uma equipe em Buenos Aires para fiscalizar o cumprimento de um eventual acordo. Fontes do Ministério da Economia confirmaram que a possibilidade de uma missão permanente está sendo analisada. A idéia partiu do FMI, e coincide em parte com uma proposta do economista americano Rudiger Dornbush, que no mês passado causou polêmica ao sugerir que uma equipe de especialistas estrangeiros teria de comandar a economia argentina. A missão permanente do Fundo não determinaria a política econômica, mas estaria fiscalizando atentamente, o que tornaria desnecessário o envio de missões semestrais ou trimestrais. Ontem, o chefe da missão do FMI, o economista indiano Anoop Singh, reuniu-se com senadores do Partido Justicialista (peronista). Durante o encontro, Singh disse aos parlamentares que teriam de aprovar uma modificação na lei de falências. Essa lei, intensamente criticada pelo Fundo, permite que as empresas possam renegociar suas dívidas com os bancos credores. O FMI também pediu aos senadores a eliminação da lei de subversão econômica. Com essa lei, a Justiça pode processar com facilidade empresários e banqueiros. O chefe da missão do Fundo fez um alerta aos parlamentares, afirmando que, se essas leis não forem alteradas, "não haverá segurança jurídica, e conseqüentemente, a Argentina não receberá investimentos". Os senadores disseram a Singh que no Parlamento havia um "princípio de acordo" sobre essas leis, e na semana que vem as medidas já estariam aprovadas, antes da partida da missão do FMI. Singh também se encontrou com o ex-presidente Raúl Alfonsín, atual senador e líder da União Cívica Radical (UCR). O ex-presidente, um costumeiro crítico do FMI, causou surpresa ao definir o economista indiano como "muito simpático". Segundo Alfonsín, Singh lhe explicou que "de forma alguma o Fundo pretende diminuir o gasto social na Argentina". Bônus O secretário de Fazenda, Oscar Lamberto, declarou que, se as províncias não fizerem os ajustes de 60% de seus déficits fiscais, o acordo com o FMI não será assinado. "Se o acordo com o Fundo não sair, o ajuste que teremos será pior." Segundo Lamberto, as províncias não devem mais continuar emitindo bônus, utilizados como moedas paralelas para pagar funcionários públicos e fornecedores do Estado. Para Lamberto, o ideal seria que as províncias pudessem obter um empréstimo internacional para resgatar esses bônus. No entanto, admitiu que essa solução é impossível no momento. O secretário disse que cada província deverá decidir que tipo de ajuste fará, e não descartou a demissão de funcionários públicos provinciais. Enquanto o FMI quer a eliminação dos bônus, a Província de San Juan desobedece a exigência. O governo dessa província emitiu 50 milhões de "huarpes", e não descarta que em breve sejam emitidos outros 50 milhões. Com essa, já circulam no país 11 moedas paralelas, que constituem mais de um terço do total de circulante monetário do país. As províncias que mais emitem são a de Buenos Aires, com seus "patacones" e a de Córdoba, onde circulam os "Lecor". Leia o especial