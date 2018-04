FMI receberá US$ 100 bilhões em empréstimo do Japão O Fundo Monetário Internacional (FMI) informou que assinou um acordo de empréstimo de US$ 100 bilhões com o Japão. O acordo, destinado a impulsionar as reservas para empréstimo do fundo enquanto o mundo todo trabalha para superar a crise financeira, está programado para ficar disponível por pelo menos um ano e poderá ser estendido por, no máximo, cinco anos. "Esse compromisso é a maior contribuição financeira adicional individual já feita por um país membro do FMI e demonstra claramente a liderança e o contínuo compromisso do Japão com uma abordagem multilateral para a economia global e os desafios financeiros", afirmou o diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn. "Estamos esperançosos de que outros países se juntem ao Japão no fornecimento de apoio aos esforços do fundo", acrescentou Strauss-Kahn. As taxas de juros dos empréstimos feitos sob o acordo vão ser iguais às taxas especiais para saques diretos do FMI, atualmente em 0,62%. O Japão havia afirmado no ano passado que estava preparado para emprestar até US$ 100 bilhões para o FMI. As informações são da Dow Jones.