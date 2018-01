FMI recomenda controle fiscal maior nos EUA Os EUA precisam de um controle mais ambicioso das despesas fiscais e de uma redução do déficit em um ponto percentual do PIB por ano durante a próxima década, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). No relatório semestral "Perspectivas Econômicas Mundiais", publicado nesta quarta-feira, o FMI insiste na necessidade de ampliar a base tributária dos americanos. O organismo vê com bons olhos o plano do governo do presidente George W. Bush para reformar a Previdência Social, mas afirma que as contas de aposentadoria pessoais não devolverão ao programa sua saúde financeira. A prioridade do governo de Bush deverá ser eliminar as fontes de déficit do sistema, o que se conseguirá detendo o crescimento das pensões e/ou aumentando as contribuições, segundo o relatório. Outro dos aspectos que precisa de atenção é o programa de saúde para idosos e incapacitados Medicare, que tem um enorme déficit. Apesar disso, os responsáveis pelo FMI opinam que o panorama para os EUA em 2005 é animador, e antecipam um crescimento do PIB de 3,6%, contra 4,4% de 2004. A sólida confiança dos empresários e dos consumidores apoiará o crescimento da economia do país, segundo o relatório. O FMI se refere também às benéficas pressões inflacionárias e prevê uma alta dos preços de 2,7% para 2005 e de 2,4% para 2006. A inflação alcançou 2,7% em 2004. O estudo divulgado hoje mostra que a economia assimilou bem os maiores preços do petróleo, o que, segundo o FMI, deve-se à acertada política do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Quanto à evolução dos juros, o FMI prevê altas das taxas, que estão "em níveis reais baixos". O organismo vê com bons olhos o endurecimento gradual dos juros do Fed, que por enquanto é "apropriado" e deverá variar em função das pressões inflacionárias. Os principais riscos inflacionários virão do mercado de trabalho, assim como dos maiores preços do petróleo, segundo o FMI.